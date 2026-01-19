Educación: 87.120 postulantes competirán por 3.010 cupos en Escuelas de Formación de Maestros en modalidad digital

El Ministerio de Educación informó que 87.120 personas se postularon a nivel nacional para acceder a los 3.010 cupos disponibles en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM), que este año adoptan una nueva modalidad digital de evaluación.

La información fue confirmada por el asesor general del ministerio, Erick Sanjinés, durante el acto de inauguración de las pruebas, que comenzaron este viernes 19 de enero y se extenderán hasta el 30 de enero.

Sanjinés explicó que el nuevo proceso elimina el sistema de cuoteo que anteriormente distribuía cupos por sectores o regiones, y que ahora se dará paso a un modelo basado en méritos y calificaciones.

“Los jóvenes que obtengan las mejores calificaciones serán quienes ingresen a las Escuelas de Formación de Maestros”, afirmó.

En caso de empate en la nota final, se tomará en cuenta el promedio de secundaria de los postulantes para definir quién accede al cupo.

Las pruebas se realizarán de forma virtual, desde computadoras habilitadas en centros designados. Cada evaluación será única e irrepetible, con un tiempo límite de 120 minutos por examen.

El Ministerio indicó que esta modalidad garantiza transparencia, equidad y mayor control del proceso.

Mira la programación en Red Uno Play