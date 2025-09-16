El Presidente Luis Arce se presentó en el IDIF y se abstuvo a declarar

El presidente Luis Arce acudió la mañana de este martes al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en Cochabamba, tras ser citado a declarar dentro de un proceso iniciado por Brenda La Fuente, quien lo acusa de abandono durante su embarazo.

Según informó el abogado de la denunciante, Patricio Vargas, el mandatario se presentó de manera discreta en las oficinas del Ministerio Público a las 9:45, pero se acogió a su derecho constitucional de abstenerse de declarar.

“El presidente Arce se presentó en horas de la mañana y decidió no emitir declaración. Nosotros desconocíamos la fecha de su citación; nos hemos enterado después de que ya había cumplido con este requisito formal”, señaló Vargas.

El jurista adelantó que en las próximas horas o, a más tardar, mañana, se presentará una demanda por asistencia familiar contra Arce. En caso de que el mandatario niegue la paternidad, la defensa solicitará que un juez ordene una prueba de ADN para esclarecer la situación.

“Si el presidente se opone, el procedimiento en materia familiar prevé que un juez disponga la toma de muestras biológicas para determinar la filiación. Es un paso legal y necesario”, precisó Vargas.

Asimismo, recordó que el proceso por abandono de mujer embarazada está tipificado en el artículo 250 del Código Penal, que sanciona con penas de tres a seis años de prisión a quien no preste la atención necesaria en estos casos.

La defensa de Brenda La Fuente reiteró que continuará informando a la opinión pública sobre los avances del caso, dado el interés y repercusión que ha generado en el país.

