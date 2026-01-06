Envían a prisión a sujeto acusado de violar a su hijastra; la madre fue cómplice

Un grave caso de abuso sexual causó conmoción en la capital cruceña, un hombre fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de violar en reiteradas oportunidades a su hijastra, una menor de 12 años, mientras la madre biológica habría tenido conocimiento de los hechos y no actuó para protegerla.

La denuncia fue presentada por la familia paterna de la menor, después de que esta revelara los abusos a su madre.

Según relató un familiar, “ella habló y dijo que su madre sabía, le contó todo y ella le dijo que iba a hablar con el señor ese y ya”. Sin embargo, la situación continuó hasta que la familia paterna tomó conocimiento y procedió a presentar la denuncia ante las autoridades.

El acusado, conviviente de la madre de la menor, había quedado inicialmente en libertad tras una primera audiencia cautelar. No obstante, en la audiencia de apelación, la justicia revocó esta medida y dictó detención preventiva por 90 días por el delito de violación.

“Tienen todos los indicios, hay todos los elementos. La niña habla claramente y todos los informes coinciden: cuadernillo de investigación, test psicológico y peritajes forenses”, explicó un familiar que sigue el caso de cerca.

Por su parte, la madre de la menor enfrenta una orden de aprehensión por presunta complicidad en los hechos. Actualmente, la niña se encuentra bajo el cuidado de su abuela materna, mientras la familia paterna solicita que la justicia determine la custodia definitiva.

El padre biológico, que trabaja en el extranjero, recién fue informado de los hechos y lamenta no haber tenido conocimiento antes.

Mira la programación en Red Uno Play