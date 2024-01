"Eran mi razón para vivir": Padre de niños desaparecidos en riada no pierde la esperanza de encontrarlos

Cargando...

La Paz, Bolivia

A 10 días de la desaparición de los hermanitos Shamir y Naim Gonzales Limachi, su padre no pierde la esperanza de encontrarlos y pide ayuda a la población.

Los menores de 2 y 4 años estaban con su madre en un vehículo que fue arrastrado por la corriente del río cuando cruzaba por el puente Cangalli, en Tipuani. La mujer falleció y los niños se perdieron en el agua.

"Me siento devastado de no saber nada de mis hijitos. Ayer, les hicimos un velorio simbólico. No sé dónde más acudir para buscarlos. Recibí ayuda de la alcaldía, de la cooperativa, de la población. Hemos buscado todo el río, de arriba abajo y nada. Como padre pido al gobierno municipal que me ayude con una búsqueda, tal vez con perros más expertos", contó Jhamil Gonzales en entrevista con El Mañanero.

Buscó ayuda de otros gobiernos municipales, pero no obtuvo respuesta. Ahora, su objetivo es encontrar los cuerpos para darles cristiana sepultura.

"Toda mi familia me apoya, todos están devastados. No sé qué más hacer, buscamos por todo lado, volvemos al río. Andamos con la incertidumbre de si los vamos a encontrar o no", agregó.

El joven aseguró que no descansará hasta encontrarlos y siempre los guardará en su memoria.

"Yo siempre los voy a recordar con la alegría que me brindaron, los ratos más felices, con sus chistes, sus bromas, hasta lo que me hacían renegar. Mi esposa y mis dos hijos eran mi razón de vivir. Ahora ya no los tengo. No sé si estoy vivo, para mí ya estoy muerto en vivo", recordó entre lágrimas.

Sin embargo, también hay momentos en los que pierde la esperanza.

"En unos segundos, me quitaron todo. Perdí la fe en Dios, qué maldad hice para que me haga eso. Yo solo quería vivir con mi familia, felices, como lo estábamos haciendo hasta ahora. Será designio de Dios, pero yo no lo acepto. Me ha quitado lo que más amaba en esta vida, mi razón de luchar día a día. No sé si podré seguir adelante", comentó.

Indicó que recibe el apoyo de sus familiares y amigos, le animan a continuar y le acompañan en esta travesía.

"No deberían estar arriba, deberían estar junto conmigo, haciendo una vida, teniendo metas. No debería ser así la vida", complementó.