"Es un terremoto a la democracia": Evo asegura que cumplió con sus aportes al MAS

Cochabamba, Bolivia

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, indicó que su equipo legal analiza iniciar un proceso penal contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque habrían fundamentado su decisión de anular el congreso realizado en Lauca Ñ en un informe "ilegal".

Además, aseguró que algunos de los vocales intentan salir del paso sacando vacaciones o presentado su renuncia.

“No sé si esto merece un proceso penal, pero mis abogados están estudiando. Cuando demuestre mi militancia y demuestre mis aportes, si corresponde un proceso penal lo vamos a hacer. Ya basta que jueguen y usen el nombre de Evo con mentiras”, dijo durante su programa dominical transmitido por RKC.

Así se refirió a dos de las principales observaciones que hicieron los vocales del TSE para argumentar su decisión de no aceptar el congreso desarrollado hace un mes y plantear que se haga uno nuevo. En el caso de su militancia, el TSE observó que, tanto Morales como otros dirigentes, no certificaron la misma antes de ser electos, tal como señala el estatuto del MAS, y en el caso de sus aportes, que no cumplió con este requisito durante varios meses.

Morales también aseveró que estas observaciones no tienen sustento, ya que su militancia es públicamente conocida y data desde la fundación de su partido en 1999 y, en el caso de los aportes, se puede comprobar en el sistema bancario, según reporta eju.tv.

Afirmó que recibió información desde dentro del TSE sobre que existe preocupación en los vocales por las consecuencias de su resolución sobre el congreso de Lauca Ñ. “Algunos ya están asustados, quieren pedir vacación y quieren renunciar”, aseveró.

“En mi interpretación, este es un golpe a la democracia. En 2019 nos hizo golpe de estado la OEA y esto se asemeja. Es como un terremoto a la democracia, un bombardeo a la democracia. Es muy grave lo que hicieron, todo por someterse al gobierno nacional”, afirmó.