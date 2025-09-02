Exejecutivo de la Siderúrgica del Mutún logra arresto domiciliario tras más de tres años de detención

Luego de más de tres años de detención preventiva, el expresidente ejecutivo de la Siderúrgica del Mutún (ESM), Milko Alberto Moreno Antelo, fue beneficiado este lunes con arresto domiciliario, mientras continúan las investigaciones en su contra.

Moreno fue detenido el 3 de noviembre de 2021 y procesado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de contratos e incumplimiento de deberes. Con la nueva disposición judicial, dejará la cárcel en las próximas horas.

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, cuestionó la prolongación de la detención preventiva y calificó el caso como un “juicio político”.

“Estuvo más de tres años detenido, con nueve suspensiones, y lo más terrible es que la justicia sabe que esto es un juicio político. No hizo nada más que denunciar lo que se hacía en el Mutún, y hoy él es el procesado. Así de mal está Bolivia”, declaró Zambrana.

El dirigente cívico adelantó que se realizará un seguimiento a los casos de otros detenidos preventivos señalados como perseguidos políticos.

