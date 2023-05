Expulsan al estudiante que cortó el rostro a su compañero de colegio con una regla

La Paz

El hecho se suscitó la tarde del martes, en puertas de una unidad educativa en La Paz, un adolescente que salía del colegio con su compañera de clase fue interceptado, golpeado y le cortaron el rostro, con una regla.

Los agresores serían 4 estudiantes miembros de un curso paralelo. Según el informe forense el adolescente presenta un corte de 18 cm.

“El corte tiene 18 centímetros, no tiene que caminar, no tiene que ir al sol, no tiene que ir a la ducha”, manifestó entre lágrimas la madre del menor agredido.