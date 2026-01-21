Falta de ítems provoca cobros en unidades educativas de Santa Cruz, dicen maestros

Lorenzo Chávez, representante de los maestros urbanos de Santa Cruz, señaló que los cobros que se registran en algunas unidades educativas no deberían existir, pero se dan como consecuencia de la falta de ítems que el Estado debe proporcionar a los colegios.

“Si existen algunos cobros en algunos colegios, esto es por la falta de ítems que debe dotar el Gobierno Nacional a los establecimientos educativos. No lo podemos ocultar, y el director departamental también debe ser claro y hablar con la verdad en este sentido”, afirmó Chávez.

El representante explicó que la situación de emergencia se origina por la insuficiencia de personal en el sistema educativo y que los padres de familia, muchas veces, sufren las consecuencias, llegando a dormir en los alrededores de los colegios en busca de un cupo.

“Esto se viene dando desde hace muchos años en Santa Cruz, debido al crecimiento poblacional estudiantil, que aumenta mucho más que en otros departamentos. Actualmente nos deben cerca de dos mil ítems y esa es la gran problemática que no están queriendo abordar ni el Gobierno Nacional ni la dirección departamental”, añadió.

Chávez también cuestionó la práctica de condicionar la admisión de estudiantes a calificaciones del año anterior o a puntajes específicos. “No se puede en ningún colegio, ni fiscal, ni de convenio, ni particular, condicionar al estudiante de esa manera. Siempre que haya cupo, no se le puede poner ninguna barrera para ingresar a estudiar”, remarcó.

Finalmente, recordó que la normativa vigente garantiza el derecho de los estudiantes a acceder a las unidades educativas disponibles, sin imposiciones ni restricciones que vulneren su acceso a la educación.

