Felcv presenta denuncia contra abogados de Camacho por violencia psicológica e intimidación

La Paz

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Rubén Lobatón, informó este lunes que un grupo de tres policías presentaron una denuncia penal, ante la Fiscalía, contra los abogados del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los presuntos delitos de discriminación, violencia psicológica e intimidación.

Según Lobatón, los supuestos delitos se habrían cometido contra tres mujeres policías, el pasado viernes, cuando los juristas que patrocinan legalmente a Camacho, intentaron presentar la denuncia a nombre de la esposa del gobernador, Fátima Jordán, respecto a la cámara que se habría hallado en las celdas de la autoridad, quien mantiene detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Los abogados protestaron contra los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), debido a que señalaron que ellos no quisieron recepcionar la denuncia.

El jefe policial dijo que, los abogados reaccionaron de forma violenta con las tres policías, e incluso los acusan de haber cometido destrozos en puertas de la institución verde olivo.

Respectó a la denuncia por discriminación, presuntamente se habría hecho referencia a la estatura de las uniformadas, por lo que el director de le Felcv, señaló que existe vulnerabilidad.

Así mismo, Lobatón justificó que los efectivos no recepcionaron dicha denuncia, debido a que el caso no se enmarcaría en la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer, además la presunta víctima no estaba presente, y no se tiene como respaldo ninguna de las imágenes que se señalan.