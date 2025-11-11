Fingió pagar por QR y el dinero nunca llegó: estafan a ferretería en Santa Cruz por Bs 2.000

Un comerciante del octavo anillo, en la zona de la avenida Cumavi de Santa Cruz, denunció haber sido víctima de una estafa luego de que un supuesto cliente fingiera realizar un pago por QR de 2.000 bolivianos en su ferretería.

Casimiro Lizarazu, propietario del negocio, relató que el individuo llegó hasta su tienda para comprar cuatro baldes de alquitrán líquido. Tras concretar la venta, el comprador aseguró que había realizado la transferencia mediante código QR, pero el dinero nunca llegó a la cuenta del comerciante.

“Y un poco con el cliente me distraje y ahí él rapidito hizo cargar con el ayudante y se fue, diciendo que ya pagó, pero nunca pagó”, contó Lizarazu, visiblemente indignado.

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en que el hombre carga los baldes a su vehículo y se retira del lugar. Según la víctima, el individuo ya había visitado la ferretería en otras ocasiones, por lo que no sospechó del engaño.

“Dice que venía cada vez, cómo será. No quiero que haya otra víctima como yo, por eso puse una denuncia”, añadió.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar y revisaron las grabaciones para intentar identificar al presunto estafador. El propietario espera que las autoridades logren dar con su paradero.

“A ver que haga su trabajo también la Policía”, concluyó la víctima.

