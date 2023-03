Fiscalía no descarta la participación de otros policías en el accidente múltiple con muerte

Santa Cruz, Bolivia

Al margen de los dos hermanos, uno cómplice, Grover Fernández Andrade y otro, el sargento Saúl Fernández Andrade, protagonista de los accidentes múltiples con muerte, la Fiscalía investigará al menos a tres personas más, que estaban en el momento los hechos dentro del vehículo que posteriormente fue quemado en la zona de La Brecha Siete.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que no se descartan que los que se encontraban en el interior del motorizado sean efectivos policiales. “Estamos en plena investigación, no podemos dar nombres afectos de no alterar las investigaciones correspondientes, estamos en ello verificando si son o no funcionarios policiales”, informó fiscal asignado al caso.