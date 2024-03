“Fue como un ángel”; Delincuente apuntaba con un arma a una mujer y un policía la salvó

La Paz, Bolivia

Ocurrió en la ciudad de El Alto, una mujer circulaba por la calle Franco Valle, y fue interceptada por un hombre que la apuntó de frente con un arma de aire comprimido, y le exigió la entrega de sus pertenencias, la mujer empezó a retroceder hasta que obtuvo ayuda.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad, en las imágenes se puede ver al hombre vestido con una chamarra de color verde apuntando a una mujer de pollera, la cual empieza a retroceder haciendo señas con sus manos, mientras retrocedía encontró la puerta abierta de un alojamiento e ingresó rápidamente.

“Yo he avanzado, he retrocedido unos pasos y no le he hecho caso, seguía recorriendo, y ya me estaba apuntando con el arma, yo ‘por favor no me haga daño’ le dije y he seguido retrocediendo y justo una puerta había abierta ahí me he entrado”, relata la víctima.