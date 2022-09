“Fue detenida por ser gordita”, dijo el padre de la joven involucrada en el secuestro del bebé Alex

La pasada jornada el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, afirmó que por el rapto del bebé de tres meses Alex, se detuvo a una persona de edad avanzada, quien estaría presuntamente involucrada en el hecho, posteriormente se conoció que la misma fue enviada a la cárcel de Miraflores con detención preventiva, por seis meses mientras dure el proceso de investigación.

Este viernes un padre denunció que su hija de 22 años, estudiante de enfermería fue enviada con detención preventiva, investigada por el secuestro del bebé Alex, según dijo en primera instancia fue su esposa detenida, su hija habría acudido a celdas policiales para saber la situación de su madre y fue involucrada por el simple hecho de ‘ser gordita’ y tener rasgos similares a la raptora.

La justicia determinó enviar con detención preventiva a una joven de 22 años, presuntamente implicada en el rapto del bebé Alex. Los padres de la joven dicen que su hija no tiene ningún rasgo similar a la raptora y que su único pecado fue tener el cabello recogido y ser de contextura gruesa.

“Nada de nada, mi hija nunca la ha visto, no fue nunca a su casa, no hay nada, no sé de dónde sacan todo eso, mi hija tiene 22 años es estudiante del segundo año de enfermería”, aseveró el padre, quien agregó que la policía está cometiendo un error.