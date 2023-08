“Fue un niño de ‘tercero A’ mamá”: Denuncian abuso a una niña de 5 años en un colegio

Santa Cruz, Bolivia

En una historia dramática que ha conmocionado a la comunidad educativa en la zona de la Virgen de Luján, los padres de familia se encuentran consternados por un supuesto caso de abuso ocurrido en una unidad educativa local. La situación generó indignación y desesperación entre los progenitores, quienes claman por la destitución de la directora de la institución.

La madre de la presunta víctima compartió con NOTIVISIÓN el angustiante momento en que descubrió los perturbadores hechos. Según su relato, fue el pasado martes por la noche cuando, mientras aseaba a su hija, notó una mancha en su calzoncito. La madre, preocupada, empezó a cuestionar a su hija, quien finalmente confesó que algo grave había ocurrido. Tras un intercambio de preguntas y angustia, la niña reveló que había sido víctima de abuso en la misma escuela en la que estudiaba.

“Me di cuenta el pasado martes en la noche cuando yo la aseo a mi niña y veo que su calzoncito manchaba, entonces le pregunté y no me decía nada, tenía mucho miedo, le empecé a preguntar ya decir si en algún lugar te pasó algo o si alguien te tocó le dije, ella me decía no mamá no”, relató la madre afectada. La menor finalmente identificó al presunto agresor como un compañero de clase, desatando una ola de conmoción y tristeza en la familia.