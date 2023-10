Gobernación ratifica tarifa de Bs 9 para el pasaje Montero-Santa Cruz y transportistas anuncian bloqueos

Santa Cruz, Bolivia

En un contexto de creciente tensión, la Gobernación del Departamento cruceño ratificó el pasado martes 10 de octubre, que la tarifa del transporte en la ruta Montero-Santa Cruz se mantiene en Bs 9. Esta decisión se basa en la percepción de que la pandemia por el Covid-19 fue superada, y, con ella, se dejó sin efecto la tarifa de Bs 12 que fue establecida durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, esta determinación generó malestar entre los propietarios de las líneas de transporte y la dirigencia de los trufis, quienes anunciaron bloqueos programado para este jueves en señal de protesta.

Los propietarios de las líneas argumentan que la reducción de la tarifa perjudica gravemente su situación económica. Un transportista expresó su preocupación, afirmando: “Hay una reunión todavía, pero no se ha tomado aún la determinación si se va a llevar a cabo o no, pero estamos en emergencia, puesto que quieren bajar el pasaje que está establecido en doce bolivianos, lo que amerita hacer un estudio, los salarios han subido también la canasta familiar, todo ha subido y el pasaje desde hace catorce años a la fecha no se ha tocado, por lo que amerita subir el pasaje”.