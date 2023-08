Gobernación de Santa Cruz realiza inspección a tramo carretero en conflicto

Santa Cruz, Bolivia

A una semana del bloqueo en Buena Vista en demanda del proyecto carretero Santa Cruz- Las Cruces- Buenavista; la mañana de este 21 de agosto, la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz anunciaron una inspección del tramo 2.

En ese sentido, aseguran que no se puede mantener el proyecto de la forma que fue planteado por el gobierno.

Detalló que 11 km de monte tendrían que ser desmontados para que esta carretera se pueda construir. En el lugar, se genera el 60% del agua para 2,5 millones de personas. Por eso, proponen hacer el tramo por otro lado.

Matkovic comentó también que, con la creación de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural, la ABC y el Gobierno Nacional debió modificar el trazo, pero no se hizo.

"Funcionarios del ABC reconocieron en la ALD que, si bien conocieron el área natural, no tomaron cartas en el asunto y no quisieron modificar el trazo porque 'se iba a perder mucho tiempo'; esa no es una explicación lógica y no la vamos a aceptar", afirmó el asambleísta.