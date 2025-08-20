Gobierno declara Situación de Emergencia Nacional por incendios forestales en Bolivia

Con el objetivo de proteger el medio ambiente, la salud de la población, la biodiversidad y las actividades económicas del país, el presidente Luis Arce, informó que el Gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo que declara Situación de Emergencia Nacional ante la presencia de incendios forestales y el inminente riesgo de su propagación en el territorio nacional.

“Esta importante normativa nos permitirá movilizar mayor cantidad de recursos humanos, financieros y de equipamiento, además de activar equipos de respuesta inmediata y efectivizar programas para la recuperación y reforestación de zonas afectadas”, señaló el Jefe de Estado en sus redes sociales.

Por su parte, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, detalló que hasta el momento se realizaron 52 operaciones de sofocación del fuego, con la participación de 967 efectivos y 65 unidades militares. Explicó que actualmente se trabaja en la contención de incendios en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, el Parque Nacional Tunari y la región de San Matías.

Mire la publicación del presidente Luis Arce:

