Granizada en Tarija dejó calles cubiertas de hielo y techos colapsados

Una intensa granizada, acompañada de una torrencial lluvia, sorprendió a la ciudad de Tarija la tarde de este jueves, dejando a su paso daños materiales de consideración en distintos puntos de la capital chapaca.

Según informó el alcalde Jhonny Torrez, una de las zonas más afectadas fue la calle General Trigo, donde el granizo alcanzó una acumulación de más de un metro de altura.

“En una hora de lluvia y granizo, el hielo ha cubierto la ciudad. En General Trigo y otros sectores hemos tenido afectaciones graves. Incluso en un kínder se desplomó el tinglado por el peso del granizo”, señaló la autoridad municipal durante una inspección.

Asimismo, se reportaron daños en la iglesia San Roque, patrimonio intangible de la humanidad. El ingeniero Álvaro Valdiezo confirmó que el templo sufrió destrozos considerables debido al impacto del hielo.

“Gran parte de Tarija fue golpeada por esta granizada. En el caso de la iglesia, el granizo ingresó al interior, dañando techos y estructuras. Muchas casas también han perdido sus cubiertas por completo”, declaró.

El municipio ha desplegado a más de 500 obreros y una gran cantidad de maquinaria pesada para las tareas de limpieza y recuperación. No obstante, el alcalde Torrez solicitó apoyo urgente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para garantizar la provisión de diésel, necesario para mantener operativa la maquinaria y continuar con las labores de emergencia.

