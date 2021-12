Grupos afines al MAS bloquean ingreso al aeropuerto de Tarija contra Camacho

Cargando...

Tarija - Bolivia

Un grupo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), nuevamente protagonizó un incidente luego que en horas de la noche de este miércoles bloquearon el ingreso al aeropuerto de Tarija, para impedir el retorno del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Así lo denunció el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) Zvonko Matkovic, quien indicó que los simpatizantes del Gobierno tomaron el aeropuerto afirmando que "si tiene carnet de Santa Cruz, no puede ingresar al aeropuerto de Tarija".

“Grupos de choque Masistas toman aeropuerto de Tarija. Si tiene carnet cruceño, no entra. Comandante de la policía no contesta el teléfono. Encargada de la DGAC replegó a la policía militar y no hay ni uno presente. Tierra de nadie. Bolivia", denunció Matkovic en sus redes sociales.

La mañana de este miércoles, una movilización similar se instaló en el mismo lugar, cuando arribó la autoridad regional. El grupo de personas increpó a Camacho en la plaza principal, en el que algunos de los movilizados lanzaron huevos al vehículo que lo transportaba.

En entrevista por Página Digital 365, Carlos Acostas, dirigente departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), manifestó que el bloqueo se produjo por la llegada de la primera autoridad departamental de Santa Cruz a Tarija para "ordenar qué tienen que hacer los tarijeños en materia política".

"Verá otra alternativa por dónde retornar, que se vaya por tierra o, si se anima a ir caminando, mucho mejor, porque nosotros le hemos enseñado cómo se camina, de Oruro a La Paz", dijo el dirigente.

Por su parte la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero aseguró que este sector interrumpe el ingreso al aeropuerto de Tarija y exige al Gobierno garantizar el tránsito.

“Responsabilizamos de estos actos al director de la ATT de Tarija Marcelo Poma y también al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que no está garantizando, a través de la Policía, el libre tránsito.

“Es bochornoso que a nombre los tarijeños 20 personas del MAS intenten determinar quiénes pueden caminar por nuestras calles”, reclamó Campero, quien además anunció una demanda penal.

Por su lado, el senador Erik Morón de Creemos denunció que “ningún cruceño puede ingresar” a esa terminal aeroportuaria si es cruceño.

“Masistas impiden el ingreso de las personas al aeropuerto de Tarija, siendo un delito a la libertad de locomoción y libre tránsito. Ningún cruceño puede ingresar. Los masistas piden carnet y al que es de Scz no lo dejan pasar, a vista y paciencia de la policía”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las movilizaciones surgen en el ínterin de la llegada de Camacho a esa región para exponer su plan sobre el federalismo.