Hermana de niños flagelados por su madre pide que no sean enviados a un hogar 

Santa Cruz, Bolivia

La hermana mayor de los menores, que fueron víctimas de abuso a manos de su madre, relató ante las cámaras de Red Uno cómo descubrió el sufrimiento de sus hermanitos bajo el techo familiar.

"Me enteré el año pasado por una notificación de Facebook de mi hermana pidiéndome ayuda", comenzó su relato. "Me decía que mi mamá los maltrataba, les pegaba y no les daba de comer, incluso los dejaba encerrados durante el fin de semana", continuó con su voz temblorosa evidenciando la angustia que llevaba dentro.

La historia que despliega, la hace recordar cómo ella misma sufrió las agresiones de su madre, quien, en un acto desgarrador, decidió abandonarla junto a uno de sus hermanos debajo de un árbol en la ciudad de Cochabamba cuando apenas tenía seis años.

Ambos terminaron en un hogar de menores de dicha ciudad, donde, según la mujer, tanto ella como su hermano fueron víctimas de abuso por parte de los funcionarios.

Por tal motivo, rogó a las autoridades que no enviaran a sus hermanos a un hogar, temiendo que experimentaran el mismo horror que ella vivió. "Que no los manden a un hogar, por favor, que se los den a mi tía. Yo sufrí violación y maltrato en un hogar y no quiero que ellos pasen por eso", imploró.

La mujer acusada de flagelar y golpear a sus cuatro hijos menores de edad en el municipio de La Guardia, fue identificada como Felipa C.M., de 41 años, quien cumple detención preventiva al penal de Palmasola. Uno de los pequeños sufrió una fractura en el brazo que tras varios días ya fue operada.

Pero incluso en medio de su propio sufrimiento, la hija mayor de la acusada aseguró que ya la perdonó. "Después de todo lo que nos hizo a mí y a mis hermanos, nosotros le vamos a guardar cariño porque es nuestra madre", expresó.