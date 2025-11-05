Hermano de Áñez confirma su retorno a Trinidad tras fallo del TSJ

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó la "inmediata liberación" de la expresidenta Jeanine Áñez en el proceso conocido como ‘golpe de Estado II’, su hermano, Juan Carlos Áñez, aseguró que Trinidad la espera con los brazos abiertos.

“Ella retorna el domingo a Trinidad, la vamos a estar esperando junto a su pueblo para darle la bienvenida a su tierra, a su casa”, señaló.

Agregó que este miércoles 5 de noviembre “vuelve la esperanza a Bolivia y a nuestra familia”, que ha vivido casi cinco años de sufrimiento por un caso que calificó como “político”.

“El fallo del TSJ al anular la sentencia que tenía mi hermana demuestra que este fue un caso político”, concluyó.

En agosto pasado, dos tribunales departamentales también anularon los juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles durante su gestión interina, en los casos conocidos como ‘Senkata’ y ‘Sacaba’. Estos procesos fueron trasladados al Legislativo para ser abordados mediante un juicio de responsabilidades, que primero debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego remitido al TSJ para emitir una sentencia.

