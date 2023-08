Hospital de Clínicas de La Paz cumple paro de 72 horas

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este lunes, se inició el paro de 72 horas de trabajadores y médicos del Hospital de Clínicas en demanda de la renuncia del director Jhonny Aillón, a quien acusan de una mala gestión. Hasta el jueves, solo hay atención en emergencias, también a pacientes con cáncer y que necesiten hemodiálisis.

Los dirigentes denuncian que la atención para los pacientes es mala, no se pueden encontrar los medicamentos que son recetados y las largas filas continúan durante las noches y madrugadas, incluso no hay camillas suficientes en Emergencias; además de generar un mal ambiente laboral y afectar sus derechos laborales. Asimismo, indicaron que, a pesar de haber conversado con el Sedes, no recibieron una respuesta positiva a su demanda.

Asimismo, amenazan con radicalizar sus medidas, como la huelga general indefinida y crucifixiones en todo el departamento, si no son atendidos por la gobernación y autoridades en salud. Piden que un nuevo director entre por concurso de méritos y que sea un profesional calificado.

Cargando...

Desde el Sedes, el director Prisley Riveros, respondió que no cederá ante "esta amenaza".

"No voy a poner en riesgo la sostenibilidad del acceso a la salud de la población. Esto estaría poniendo en riesgo, si se cumple la amenaza de pedir una oleada de cambio de directores, estaríamos poniendo en riesgo la continuidad de la atención en los distintos servicios", afirmó Riveros.

En horas de la madrugada, una gran cantidad de personas llegó para ser atendidas para enterarse que los médicos estaban en paro. Los pacientes exigen una solución porque esperaron días, semanas y hasta meses para conseguir cita, les dieron para esta semana, pero ahora no están siendo atendidas y no recibieron ninguna explicación.