Hoy se sortean 211.000 jurados electorales para la segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales (TED) sortearán hoy, 19 de septiembre, a los 211.000 jurados electorales que custodiarán las mesas de sufragio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 19 de octubre. Este proceso, que se realiza de manera pública y aleatoria, busca garantizar la transparencia y equidad de la jornada electoral.

Proceso de selección y notificaciones

El sorteo aplicará un criterio de paridad para que el 50% de los jurados sean mujeres y el 50% varones. En total, se seleccionarán 204.000 jurados para el voto nacional y 7.000 para el voto en el exterior, quienes administrarán las 35.253 mesas de sufragio habilitadas.

Las listas con los nombres de los jurados designados se publicarán el domingo 21 de septiembre en medios impresos, en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y en la aplicación Yo Participo. La notificación a los seleccionados se efectuará desde el 20 de septiembre hasta el mismo día de la votación.

Sorteos departamentales y detalles

A nivel departamental, los sorteos se realizarán en diversas sedes:

En Oruro, la selección se llevará a cabo en presencia de representantes de las organizaciones políticas, para designar a los 10.158 jurados que operarán en las 1.693 mesas del departamento.

En Potosí, el acto público tendrá lugar en las oficinas del TED. La presidenta, Rocío Mamani, y el vicepresidente, Rolando García, recordaron que es posible que algunas personas seleccionadas en la primera vuelta vuelvan a ser sorteadas.

En Santa Cruz, el sorteo para seleccionar a los jurados se realizará en el Salón Auditorio “Dr. José Ernesto Zambrana Serrate” del TED Santa Cruz.

Las autoridades electorales invitaron a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones civiles a participar como veedores para asegurar la transparencia del proceso.

Capacitación y excusas

Los jurados designados recibirán capacitación para cumplir con sus funciones. En Potosí, las capacitaciones se desarrollarán del 29 de septiembre al 3 de octubre en la ciudad y del 6 al 10 de octubre en el área rural.

Quienes no puedan ejercer como jurados por motivos justificados, como embarazos, ser policías, militares o periodistas, entre otros, podrán presentar sus excusas documentadas ante los tribunales electorales entre el 22 y 28 de septiembre. La ley establece que quienes no cumplan con esta obligación sin causa justificada serán sancionados con la inhabilitación en el Padrón Electoral Biométrico y una multa de Bs 1.375.

Las autoridades del OEP reiteraron que ser jurado electoral es una obligación ciudadana fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

