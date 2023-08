Informe médico sugiere que Luis Fernando Camacho sea trasladado a un hospital

Bolivia

El informe de la Junta Médica que evaluó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recomienda la internación urgente de la autoridad en un centro médico, para llevar a cabo una serie de exámenes cardiológicos exhaustivos. Camacho, actualmente se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro, La Paz, y corre la posibilidad de sufrir un riesgo cardiovascular o síndrome coronario.

Según el informe médico emitido, en caso de confirmarse estas condiciones de salud, se aconseja que el gobernador sea trasladado a una ubicación no superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. El documento expresa claramente: "en caso de no poder controlar la Hipertensión Arterial, se sugiere que (el paciente) esté en un lugar no mayor a los 2.000 mts. sobre el nivel del mar".