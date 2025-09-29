Instruyen a funcionarios del legislativo devolver activos desde el 30 de septiembre

La Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados instruyó a todo el personal administrativo y legislativo la devolución de los activos fijos bajo su custodia, en el marco de la finalización del periodo legislativo 2020-2025 y en cumplimiento estricto de las normas vigentes de administración de bienes del Estado.

De acuerdo con el cronograma oficial, las bancadas y plataformas ciudadanas deberán entregar los activos hasta el 30 de septiembre. Por su parte, comisiones, comités y diputados de pasillo tienen plazo hasta el 10 de octubre, mientras que las brigadas nacionales deberán cumplir con esta disposición hasta el 24 de octubre de 2025.

La Oficialía Mayor recordó que todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia y preservación de los bienes asignados, y que la devolución debe realizarse en las mismas condiciones en las que fueron entregados, salvo el desgaste natural.

En el caso de vehículos, estos deberán contar con un informe técnico de evaluación de la Sección de Transporte y no registrar multas de tránsito. Asimismo, los equipos de computación portátiles asignados a diputados y representantes supraestatales deberán ser devueltos con un informe técnico de la Dirección de Informática, siendo los usuarios responsables de daños, pérdidas o robos no reportados a tiempo.

La institución aclaró que todo el personal deberá solicitar su acta de devolución de activos fijos, documento que constituye la constancia de no adeudo con la entidad.

“Cualquier inobservancia u omisión es de entera responsabilidad de cada servidor público, pasible a sanciones conforme establece la Ley Nº 1178 y su reglamentación”, señala el comunicado oficial firmado por el oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Leonardo Conde Paz.

