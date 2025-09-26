TEMAS DE HOY:
Interceptan bus que transportaba ilegalmente combustible y garrafas en Viacha

El conductor del vehículo provocó un desperfecto al motorizado para que personal militar y policial no puedan llevárselo.

Silvia Sanchez

26/09/2025 16:23

La Paz, Bolivia

Personal policial logró identificar un bus en cuyo interior se transportaban 40 bidones de combustible, presuntamente de contrabando, además de 52 garrafas que llevaban dentro del buzón.

“Se han dispuesto dispositivos estáticos de control en esta carretera que une Viacha con Nazacara, una carretera que además une con la República de Perú, donde se ha podido identificar este bus, el mismo que en la parte trasera, hábilmente camuflado, llevaba más de 40 bidones de 20, 30 litros, con lo que aparentemente es diésel, así también se tenía una gran cantidad de garrafas”, informó el comandante de la Epi Viacha, coronel Ariel Balderrama.

 

Tras haber identificado el motorizado, se notificó a personal policial para hacer la entrega del combustible de contrabando, el cual no fue cuantificado, y se estima que supera los mil litros de diésel.

Se lamentó que los pasajeros que iban al interior del bus, habrían agredido al personal policial y se llevaron algunas de las garradas, además, el conductor habría provocado algunos desperfectos al motorizado, con la finalidad de evitar su traslado.

