En un devastador acto de violencia de género, Martha Laime Diaz, de 30 años, perdió la vida el pasado lunes 7 de agosto en el Hospital Japonés, en Santa Cruz, a causa de graves quemaduras sufridas mientras dormía junto a sus dos hijos de cuatro y once años. El responsable de este trágico incidente fue identificado como su exesposo, Félix Fernández Soria, quien roció gasolina sobre ellos antes de escapar, dejando a los menores luchando entre la vida y la muerte.

Martha, víctima de una relación marcada por la violencia y las amenazas, había intentado alejarse de Félix en diversas ocasiones, pero él la forzaba a continuar viviendo juntos, amenazándola y abusándola físicamente cuando ella intentaba escapar. Incluso, tras mudarse a su casa en Satélite Norte, Félix continuaba acosándola, provocando temor y angustia en la vida de Martha y sus hijos.

“Mi hermana me contaba que paraba amenazándola cuando se quería alejar el hombre la obligaba para que sigan viviendo juntos, cuando se fue mi hermana a vivir a su casa en Satélite Norte él (Félix Fernández) iba a molestarla para que vuelva y este con él y cuando no se dejaba la abusada a la fuerza, le dije que lo denunciará, porque ese hombre cualquier cosa te puede hacer le decía, también contó que le había dicho a Félix que iba a ir a la Defensoría porque no me dejas en paz y él se río, anda pues le respondía, que me van hacer, tu misma te vas a perjudicar, yo tengo plata que me vas hacer, eso le dijo el hombre, por ese motivo mi hermana tenía miedo de denunciarlo porque la tenía amenazada”, contó Severina Laime, hermana de Martha.