La exlinda chiquilla Wendy se va de gira por EEUU como bailarina de Rodrigo Tapari

Cargando...

La Paz, Bolivia

La exlinda chiquilla, Wendy Callaú Durán, sigue dando sorpresas. Recientemente anunció que viajará a Estados Unidos, donde debutará como bailarina del cantante argentino Rodrigo Tapari.

Además, la también emprendedora se presentará este fin de semana en diferentes actividades organizadas por la comunidad boliviana residente en varias ciudad del país norteamericano.

"Voy a estar juntos a Rodrigo Tapari acompañándolo en sus eventos. Me voy a los 'United', me voy a ir a New York y a Washington, Virginia", contó.

Así, el sábado estará en Nueva York y el domingo, en Virginia, en el "After Party oficial del Festival Boliviano".

"Feliz porque seguimos avanzando con nuevas experiencias #LosTiemposDeDiosSonPerfectos", publicó Wendy en sus redes sociales junto a un video que anuncia su visita a Virginia con "toda su sensualidad".

Cargando...

"Me voy. Primero llego a Miami y de ahí, el sábado me voy a New York, y domingo, estaré también en Washington, Virginia. Así que ya saben todas las personas que quieren verme y ver a Rodrigo Tapari, estaremos esas dos fechas en dos lugares. Esa es la gran noticia, quería compartirlo con todos ustedes, es lindo. Todo lo que me pasa me gusta contárselo a ustedes, porque están siempre para mí, me están apoyando, me están dando su cariño", detalló la bailarina en un live con sus seguidores.