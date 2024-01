La mordió y atacó con una botella quebrada por no venderle cerveza en la ‘Pampa’

Santa Cruz, Bolivia

En un hecho ocurrido en la Pampa de la Isla, una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada por otra cliente en un local de rockola. La violenta agresión se desencadenó cuando la víctima se negó a venderle cerveza a la agresora, quien se encontraba visiblemente ebria y acompañada de un bebé de dos meses.

La trabajadora, aún conmocionada por el incidente, relató: “La mujer llegó borracha al local con un bebé de dos meses. Le dije que no la iba a atender porque estaba sumamente mareada. Entonces, agarró y empezó a botar mesas, sillas, y hasta quebró una botella. Se abalanzó sobre mí, y lo único que pude hacer fue reaccionar para evitar que me cortara la cara. La agarré del cabello y la tumbé al suelo, fue ahí donde me hizo la herida por la que tengo 20 puntos, además de morderme”.