‘La Reina del Microtráfico’ juró “entre risas” que es inocente

Santa Cruz, Bolivia

Llegó de manera sonriente y antes de ingresar a su audiencia de medidas cautelares, Paola Pérez Ledezma, denominada 'La Reina del Microtráfico', negó las acusaciones en su contra y afirmó que nunca le encontraron ni un gramo de droga.

Cuando le consultaron sobre el nombre de 'La Reina del Microtráfico', entre risas respondió que no sabía quién se lo había puesto, pero que gracias a eso la hicieron famosa.

“Solamente tengo una casa que la hice con el papá de mis hijos, a mí nunca me han pillado nada. Nunca me han notificado para saber si me estaban buscando, no sé nada”, afirmó la mujer de 32 años.