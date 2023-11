"Le hacía piropos obscenos": Trató de escapar de su acosador, este la siguió y la atropelló

Santa Cruz, Bolivia

Una joven denunció públicamente un caso de acoso callejero, ocurrido el pasado sábado 4 de noviembre, mientras circulaba en su motocicleta luego de salir del trabajo, cuando se le apareció otro automóvil, que era conducido por un hombre que empezó a molestarla.

El acosador le realizaba ‘piropos obscenos’, cuando se encontraba circulando por la avenida Piraí, luego que la víctima lo ignorara empezó a insultarla, pero no contento con la actitud de la víctima la persiguió y atropelló.

"Lastimosamente mi final no fue bueno (...) Yo venía saliendo del trabajo y fui interceptada por un auto por detrás, un taxi con un tipo que comienza a molestarme. El tipo hace el intento de empezar a grabar, porque comienza a decirme ''que culazó' 'seguramente sos...porque para ese cuerpo', y yo me asusto un poco ante la situación. Y en una de esas cuando el micro pasa yo trato de adelantarlo, viene y me raspa con su movilidad, y yo voy golpeándome todo el lado izquierdo y al finalizar salí volando de la moto" , relató la víctima de acoso callejero.

La víctima terminó con 25 días de impedimento, el hombre fue capturado por los vecinos, porque luego de provocar el terrible accidente intentó darse a la fuga. La joven terminó cayendo sobre la vía y resultó con varias heridas..

"El todavía hace el comentario de que 'ahora uno no puede decirle nada', no se daba cuenta del contexto de las cosas. No me brindó auxilio, no hizo el intento de acercarse, para ver en qué condiciones me encuentro, cómo estoy (...)", dio a conocer con indignación.