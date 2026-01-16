"Le sembraron evidencia": Abogado del cuñado de Yuvinca descarta teoría de la Fiscalía

La defensa legal de la familia del detenido por el asesinato de Yuvinca rechazó categóricamente las acusaciones y denunció una manipulación de la evidencia física. El abogado Miguel Ángel de La Borda afirmó: “Tenemos la susceptibilidad de que se le ha sembrado evidencia en contra del esposo de la hermana mayor de Yuvinca”.

El jurista sostuvo que el Ministerio Público ha actuado con inoperancia al no resguardar adecuadamente el lugar donde se encontró el cuerpo de la menor. “Las pruebas han sido contaminadas; el lugar donde fue encontrada la niña fue invadido por 200 personas y no se cortó el perímetro”, aseveró De La Guardia.

Por su parte, la esposa del investigado y hermana de la víctima aseguró que su pareja cuenta con una coartada sólida basada en compras que hicieron en un mercado local y testimonios. “Él es inocente, estuvo conmigo y la mancha de sangre en su polera fue porque le corté mal una uña el martes por la noche”, explicó la mujer.

Finalmente, la defensa cuestionó la falta de rigor científico en la recolección de muestras biológicas y exigió la destitución de la médico forense a cargo. Según el abogado, existen pruebas contundentes de que el sospechoso se encontraba en una habitación alquilada y no en el lugar del rapto.

