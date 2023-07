"Les golpea y amenaza": Madres denuncia que profesora agrede a sus estudiantes

La Paz, Bolivia

Madres de familia del colegio 24 de Junio A, en Pampahasi, denuncian que una profesora agrede a los estudiantes de primaria. Además, la educadora ya tendría antecedentes por denuncias agresión. Sin embargo, ella dice que sólo son calumnias.

Las progenitoras se declararon en emergencia porque aseguran que seguirá agrediendo a los niños.

"Me pega", aseguró uno de los pequeños que pasa clases con esta maestra, identificada como Flora Chávez.

Tania Laura, una madre denunciante, dijo que su hijo le develó la profesora le pegó en la mano porque no podía hacer una casita de origami. El pequeño cursa primero de primaria.

Otra de las afectadas aseguró que su hijo fue golpeado en la oreja.

Las denunciantes indicaron que los niños, que tienen entre 6 a 7 años, tienen mucho miedo y se reprimen de hablar. Por eso, piden a otras mamás unirse a la denuncia. "Tenemos que parar esto", afirman.

"Yo hablé con el director desde la agresión que tuvo mi hijo. Le saqué antes de que pase clases, porque no puede pasar clases con su agresora ", afirmó Abi Salgado.

La profesora da la materia de Técnica Tecnológica y habrían varios niños agredidos. Los padres ya denunciaron ante la dirección de la unidad educativa y a la Dirección Distrital.

Detallan que les pega con palo en la cabeza a los niños, a quienes no traen el material les saca de la oreja, incluso que les quema con la pistolita de silicona en la mano.

"Como el director era su enamorado, entonces, se ha quedado ahí. Dijo que se iba a hacer cargo, que iba a cambiar, que ya no iba a agredir a los niños ", aseguran.

Según documentos, en 2018, fue suspendida sin goce de haberes por 60 días. Luego cambio de colegio, siguió como maestra y volvieron las denuncias.

La denunciada las calificó como calumnias.

"Me denuncian en todo lado. No sé cuál es el objetivo, tal vez ya no verme en la unidad educativa. Mantengo mi verdad, es una calumnia", afirmó Chávez.