Lluvias dejan a una familia sin hogar tras el colapso de su vivienda en Sacaba

La familia perdió gran parte de su patrimonio y solo logró salir con lo que llevaba puesto. Entre los escombros quedaron muebles, ropa y suministros que eran parte del trabajo diario de los afectados.
19/01/2026 14:26
Escuchar esta nota
Las intensas lluvias registradas en Sacaba provocaron el colapso de parte de una vivienda y dejaron a una familia prácticamente en la calle. La acumulación de agua debilitó las paredes de adobe, que cedieron por la humedad y ocasionaron pérdidas materiales de consideración.
La familia perdió gran parte de su patrimonio y solo logró salir con lo que llevaba puesto. Entre los escombros quedaron muebles, ropa y suministros que eran parte del trabajo diario de los afectados.
Ante la emergencia, los damnificados pidieron apoyo a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y al SAR para rescatar de forma segura algunas pertenencias que aún permanecen dentro del inmueble, ya que temen que cualquier movimiento brusco provoque el colapso total de la estructura.
Mientras esperan asistencia, la familia busca un lugar donde pasar la noche y reponerse del golpe que dejaron las lluvias.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00