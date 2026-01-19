Lluvias dejan a una familia sin hogar tras el colapso de su vivienda en Sacaba

Las intensas lluvias registradas en Sacaba provocaron el colapso de parte de una vivienda y dejaron a una familia prácticamente en la calle. La acumulación de agua debilitó las paredes de adobe, que cedieron por la humedad y ocasionaron pérdidas materiales de consideración.

Don Wilfredo, propietario del inmueble, relató que el lodo ingresó a toda la casa y arrasó con sus pertenencias, incluyendo mercadería y ropa. “Se ha entrado lodo a todo, solo un machón está agarrando. Eso se debilita y todo se cae prácticamente”, lamentó.

La familia perdió gran parte de su patrimonio y solo logró salir con lo que llevaba puesto. Entre los escombros quedaron muebles, ropa y suministros que eran parte del trabajo diario de los afectados.

Ante la emergencia, los damnificados pidieron apoyo a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y al SAR para rescatar de forma segura algunas pertenencias que aún permanecen dentro del inmueble, ya que temen que cualquier movimiento brusco provoque el colapso total de la estructura.

Mientras esperan asistencia, la familia busca un lugar donde pasar la noche y reponerse del golpe que dejaron las lluvias.



Mira la programación en Red Uno Play