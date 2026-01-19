Sacaba: lluvias inundan hospital México, colapsa muro del bloque materno infantil y suspenden atención médica

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en el hospital México del municipio de Sacaba (Cochabamba), donde colapsó el muro del bloque materno infantil, afectando además a una vivienda contigua.

Según el relato del médico de turno, el personal fue sorprendido por un turbión que ingresó de forma repentina a los consultorios, al área de emergencias y cirugía, arrastrando agua y lodo.

La emergencia obligó a suspender la atención médica este lunes. Algunos pacientes fueron derivados al hospital de tercer nivel, mientras que el resto del personal se enfocó en las tareas de limpieza.

Desde el centro de salud informaron que los servicios serán restablecidos una vez concluidas las labores de recuperación en las áreas afectadas.

El propietario de una vivienda colindante solicitó la intervención de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, debido a que su casa quedó comprometida estructuralmente tras el colapso del muro del hospital.

Mientras tanto, en la ciudad de Cochabamba, la lluvia también provocó la caída de ramas de un árbol en la calle Tarapacá, afectando temporalmente la circulación vehicular y peatonal.

El jefe de la UGR municipal, Dennis Rosales, indicó que no se reportaron daños mayores, pero los equipos de emergencia se mantienen en alerta ante la continuidad de las lluvias.

