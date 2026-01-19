TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Néstor Huanca Chura Puerto Quijarro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención! La ruta Yacuiba Villa Montes se encuentra intransitable por lluvias

Desde la noche de este domingo 18 de enero se registraron constantes lluvias en el Chaco tarijeño afectando las zonas de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.

Juan Marcelo Gonzáles

19/01/2026 10:06

Escuchar esta nota

Desde la noche de este domingo 18 de enero se registraron constantes lluvias en el Chaco tarijeño, afectando las zonas de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.

Se puede observar mediante videos de usuarios de las redes sociales que la carretera internacional hacia la Argentina se encuentra intransitable por el desborde de ríos y el desplazamiento de las plataformas

 

.

Desde el informe de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se registran tres cortes de ruta: Campo Pajose en Caraparí, Itacua Villa Montes y San Antonio Palmar Grande, dentro del departamento de Tarija.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) publicó una alerta de prioridad naranja para el departamento de Tarija, con lluvias moderadas con tormentas eléctricas afectando las provincias del Gran Chaco y los valles, con duración hasta el lunes 19 de enero.

Se recomienda a la población en esta temporada de lluvias poder revisar la página de la ABC para verificar si el tramo carretero se encuentra transitable o mandar mensajes al Chabot 71219232 para recabar la información pertinente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD