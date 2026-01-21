¡Los encontraron infraganti! Aprehenden a 3 sujetos robando un transformador de electricidad

En un operativo desplegado en la zona de Clara Chuchío en Santa Cruz, las autoridades lograron la aprehensión de tres sujetos mientras intentaban sustraer un transformador de energía eléctrica. Los delincuentes operaban de forma flagrante utilizando un camión y una pluma mecánica para manipular los equipos de alta tensión.

La policía confirmó que los sospechosos contaban con todas las herramientas preparadas para realizar el descenso del generador de manera técnica.

"Ya tiene conocimiento el Ministerio Público y vamos a continuar con las investigaciones para verificar la existencia de otras personas comprometidas", informó la autoridad a cargo.

El enfoque de la investigación busca determinar quiénes son los receptores de estos artefactos y cuál era el objetivo final de los sujetos capturados. El jefe policial subrayó que este delito constituye un daño grave a los servicios públicos y se investigará bajo la figura de robo agravado.

Desde la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), señalaron que este tipo de incidentes provoca cortes directos que afectan la calidad de vida de los socios.

"Hay transformadores que afectan a unas 400 familias; el perjuicio más que económico es a la sociedad directamente", lamentó el ejecutivo de la institución.

La cooperativa destacó la sorprendente precisión del robo, señalando que los malhechores bajaron el transformador de una forma impecable y con amplio conocimiento técnico. Ante esta situación, la CRE confirmó que se adherirá a la denuncia ante la Fiscalía para castigar el atentado contra los servicios básicos.

