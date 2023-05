Loza dice que secuestro en Shinahota fue ‘tramado’ para desprestigiar al Trópico

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, expresó su sospecha de que el reciente secuestro extorsivo de un joven de 23 años en el municipio de Shinahota fue un hecho “tramado”, con la finalidad de afectar la imagen de la región del Trópico cochabambino. En ese sentido, anunció una petición de informe al Ministro de Gobierno por este caso en referencia al actual de la policía.

“A nosotros nos preocupa bastante, pareciera que hay un hecho tramado para desprestigiar la imagen de la región del Trópico de Cochabamba, para decir: ‘Ah no, narcotráfico en el Trópico, secuestran piden dinero’”, señaló Loza en conferencia de prensa, según informa Erbol.

El fin de semana, un joven de 23 años fue secuestrado de la discoteca que su padre posee. El martes apareció con vida, luego de que los autores del delito extorsionaran a su familia pidiendo diferentes montos de dinero.

Loza señaló que, según la información que tiene, la Policía no rescató al joven, sino que la familia realizó un pago y los secuestradores abandonaron a la víctima para que sea encontrada.

Cargando...

Entonces, el senador dijo que está realizando una petición de informe al Ministerio de Gobierno para que se aclare este tema.

“Nosotros pensamos que hay algunos planes detrás de esto para desprestigiar a la región del Trópico de Cochabamba, y somos muy puntuales: si se ha recuperado como dice la Policía: ¿dónde están los secuestradores? ¿Por qué los han liberado en menos de ocho horas? ¿Por qué no han presentado al pueblo a ese secuestrador que supuestamente lo han detenido? La Policía no puede actuar al azar, yo creo que esto no es un trabajo de la Policía”, cuestionó.

Las declaraciones del senador Loza han generado una respuesta negativa del diputado Rolando Cuellar, también del MAS, pero del ala "renovadora", quien ha calificado sus afirmaciones como "locas". Además, comentó que Loza está nervioso con la intervención policial y genera sospechas de que esté escondiendo algo en la región. El diputado ha recordado que el Gobierno tiene la facultad para desplegar operativos contra delitos en todo el país.

Cargando...