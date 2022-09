Madre del joven hallado calcinado clama por justicia y denuncia que eran amenazados

Santa Cruz, Bolivia

"Como mamá y junto a mis hijos, pedimos justicias", Esas son las palabras que se escucha decir mediante un video a la madre de Weslin Ferreira Flores, de 19 años, quien fue descuartizado y carbonizado en una propiedad de Ascensión de la Frontera.

Junto a la ataúd de su hijo, la señora Magdalena Flores, clamó por justicia y denunció que ambos recibían constantes amenazas.

"Pido de todo corazón que me ayuden para que la muerte de mi hijo no quede impune y se haga justicia. He sido amenazada de muerte, mi hijo fue amenazado varias veces y por miedo no denunciamos", declaró bastante afectada la madre de la víctima.