TEMAS DE HOY:
Mujer muere atropellada Joven agredido a machetazos Conductor ebrio

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

María Pía Estancov: La reina que une tradición y compromiso social en Santa Cruz

Santa Cruz se prepara para coronar a María Pía, una representante llena de alegría, juventud y compromiso social.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/09/2025 10:14

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz ya tiene reina, y su nombre es María Pía Estancov, una joven de 18 años que representa la alegría, la juventud y la solidaridad de esta región.

Desde el emblemático Cristo Redentor, María Pía compartió con el programa El Mañanero su emoción por ser coronada el próximo 23 de septiembre durante la tradicional serenata en el Parque Arenal, un evento lleno de cultura y fervor cruceño.

La futura reina recordó cómo desde niña su sueño fue convertirse en la soberana de Santa Cruz, un deseo que le fue prometido por el peinador de reinas Pippo Galarza, hace años. “Desde muy chiquita, con unos 8 o 10 años, él me decía ‘cuando seas grande vas a ser reina’. Y ahora, gracias a la coordinación con el alcalde Johnny Fernández, este sueño se hace realidad,” añadió.

Además de su rol como reina, María Pía está comprometida con causas sociales a través de la fundación Filantropía, creada junto a su madre para apoyar a personas con autismo, una causa muy cercana a su corazón por tener un hermano con esta condición. “Tengo un hermanito autista, sé lo que significa vivir con eso, por eso queremos brindar toda la información y apoyo necesario de forma gratuita a quien lo necesite,” explicó.

Actualmente cursando su último año de colegio, María Pía combina sus estudios con los preparativos para la coronación, asegurando que contará con el apoyo de su familia y profesores para cumplir con todas sus responsabilidades.

Con una agenda que promete música, baile y un desfile de trajes artísticos, la serenata del 23 de septiembre será el momento en que la joven tomará oficialmente el reinado, para orgullo y alegría de todos los cruceños.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD