María Pía Estancov: La reina que une tradición y compromiso social en Santa Cruz

Santa Cruz ya tiene reina, y su nombre es María Pía Estancov, una joven de 18 años que representa la alegría, la juventud y la solidaridad de esta región.

Desde el emblemático Cristo Redentor, María Pía compartió con el programa El Mañanero su emoción por ser coronada el próximo 23 de septiembre durante la tradicional serenata en el Parque Arenal, un evento lleno de cultura y fervor cruceño.

La futura reina recordó cómo desde niña su sueño fue convertirse en la soberana de Santa Cruz, un deseo que le fue prometido por el peinador de reinas Pippo Galarza, hace años. “Desde muy chiquita, con unos 8 o 10 años, él me decía ‘cuando seas grande vas a ser reina’. Y ahora, gracias a la coordinación con el alcalde Johnny Fernández, este sueño se hace realidad,” añadió.

Además de su rol como reina, María Pía está comprometida con causas sociales a través de la fundación Filantropía, creada junto a su madre para apoyar a personas con autismo, una causa muy cercana a su corazón por tener un hermano con esta condición. “Tengo un hermanito autista, sé lo que significa vivir con eso, por eso queremos brindar toda la información y apoyo necesario de forma gratuita a quien lo necesite,” explicó.

Actualmente cursando su último año de colegio, María Pía combina sus estudios con los preparativos para la coronación, asegurando que contará con el apoyo de su familia y profesores para cumplir con todas sus responsabilidades.

Con una agenda que promete música, baile y un desfile de trajes artísticos, la serenata del 23 de septiembre será el momento en que la joven tomará oficialmente el reinado, para orgullo y alegría de todos los cruceños.

Mira la programación en Red Uno Play