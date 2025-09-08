La desesperación y la impotencia marcan las jornadas de decenas de familias que aguardan en los pasillos del Hospital Obrero. Denuncian que desde hace semanas no se realizan procedimientos de cateterismo, pese a que muchos pacientes los requieren con carácter de urgencia. La razón: la máquina destinada a estos estudios estaría fuera de servicio y no existe una solución inmediata.

“Mi padre está internado hace más de dos semanas. Le dijeron que debía someterse a un cateterismo, pero nos dicen que la máquina está dañada y que no tienen las piezas para repararla. Cada día nos dan excusas diferentes”, relató una mujer, visiblemente preocupada por la salud de su familiar.

El procedimiento, que permite diagnosticar y tratar enfermedades cardíacas, puede costar hasta 6.000 bolivianos en clínicas privadas. Las familias consultaron la posibilidad de un reembolso a través del seguro, pero aseguran que les informaron que no se aprobó el POA, por lo que no se cubre la derivación.

“Es un costo imposible para nosotros. Y lo peor es que mientras reclamamos, nos dicen que derivarán a los pacientes al psicólogo por alterarse, cuando es algo totalmente entendible”, añadió otra familiar.

La situación no es aislada. Otra denunciante contó que su padre ingresó con un síndrome coronario agudo y también fue derivado para un cateterismo que nunca se concretó. “La máquina estuvo funcionando unos días, luego volvió a fallar. Cada día nos dicen que tal vez se arregla, pero seguimos en un limbo”, afirmó.

