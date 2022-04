MAS rechaza juicio de responsabilidades contra Áñez y afirman que la oposición necesita los 2/3

Cargando...

La Paz - Bolivia

Después de conocer el pedido de las dos fuerzas de oposición para buscar viabilizar que la expresidenta Jeanine Áñez sea sometida a un juicio de responsabilidades, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) consideraron que se requiere los dos tercios del Legislativo e incluso que "no correspondería" dar curso al pedido.

La posición fue fijada por el diputado Jerjes Mercado luego de conocer el líder de Creemos y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, hayan aceptado dar viabilizar la solicitud de la exmandataria.

"Un tema son los juicios que están en curso y otros serían los juicios de responsabilidades que pudieran llevarse adelante, yo los veo con buenos ojos (el pedido) aunque, parece que el gobernador (de Santa Cruz) no sabe que, aun sumándolos (con CC), ellos no hacen dos tercios, necesitan también buscar a la mayoría que es el MAS por quien voto el pueblo boliviano el año 2020", afirmó.

Mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Betty Yañiquez, consideró -a título personal- que no se debería aprobar un juicio de responsabilidades debido a que habría vulnerando los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates de la Cámara del Senado en 2019.



"Le están siguiendo (el proceso) en la vía ordinaria antes de que ella asuma la presidencia, me parece que está correcto, pero la misma debe ser siempre tomando en consideración el debido proceso y también las garantías que corresponde a todo ciudadano", añadió.



El 24 de marzo, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, cuestionó que las bancadas de CC y Creemos no hayan buscado la aprobación del juicio de responsabilidades, lo que significaría que "apoyaron" la impunidad sobre las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, uno de los procesos que enfrenta la exmandataria.



Sin embargo, Yañiquez dijo respetar la posición del ministro de Estado, aunque explicó que se debe precisar si Áñez rompió el orden constitucional para asumir la presidencia del país.



Mediante sus redes sociales, tanto Mesa como Camacho afirmaron que sus bancadas darán curso a la solicitud para apoyar un eventual juicio de responsabilidades Áñez quien además enfrenta otros procesos por la vía ordinaria como el denominado caso Golpe de Estado.