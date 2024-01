"Me llevo a mi hijo a casa", dijo la mamá de Milán en medio de mucho dolor

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Milán Calle es un joven de 23 años oriundo de los Yungas llegó a Cochabamba para pasar sus vacaciones y visitar a su enamorada, paseaban por el Jardín Botánico cuando ocurrió una tragedia, nunca se imaginaron que esto le costaría la vida a uno de ellos.

Este jueves luego de 48 horas de luchar por su vida Milán no pudo más y falleció, debido a las fracturas y lesiones que presentaba, su familia no podía creer lo que ocurría, tenían la esperanza que pudiera superar esta situación, pero no fue así.

A las 10 de la mañana de este 17 de enero la familia se enteraba del deceso, los médicos indicaron que se hizo todo para mantenerlo con vida, el joven de 23 años estaba en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con un diagnóstico reservado.

“Nos vamos a llevar a mi hijo y después como se debe será enterrado (…) Hay demasiado trámite para que me entreguen a mi hijo, tenemos que hacer un viaje de 16 horas, me lo quiero llevar”, dijo la madre.

El cuerpo de Milán fue llevado hasta el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF), donde los familiares tuvieron que aguardar por más de 6 horas, esperaron el certificado de defunción para poder partir.

“Mi hijo salió el día viernes en la noche estuvo de viaje, para pasear en Cochabamba, me avisó que estaba en el departamento el día miércoles. Yo le dije no vayas, no vayas, cuando llegué nunca imaginé que estaría tan mal mi hijo (…)”, relató la progenitora.

En horas de la tarde salió Milán rumbo a su hogar donde recibirá la cristiana sepultura, sus familiares aún no asimilan su pérdida y en medio de hondo dolor retornar a casa.