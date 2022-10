"Me molesta cantar a fuerza, no me gusta cantar a la fuerza", dijo el vocalista de Maroyu antes de cantar en la comisaría

Oruro, Bolivia

Las imágenes de Néstor Jhonny Claros, vocalista del grupo de cumbia Maroyu, fue filmado en pasados días cantando a capela la canción “Lindas Chiquillas” al interior de una comisaría policial. El video de este momento se volvió tendencia en redes sociales, el intérprete a través de un video, aseguró que no estuvo arrestado y que sólo había pedido "colaboración de la policía por un percance".

Sin embargo en las últimas horas se ha subido a distintas plataformas digitales otro video, donde presuntamente Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Oruro, obligan al vocalista de Maroyu a cantar, en este se escucha decir que "no le gusta cantar bajo presión", de acuerdo a la difundido por la página Urbano Periodismo.

"Me molesta cantar a fuerza, no me gusta cantar a la fuerza, me gusta cantar cuando toca el Néstor el teclado, cuando toca la batería (...) Estoy hecho pomada, aquí arribita es mi casa, en la calle Washington, América. ¿Me va dejar ir no ve? Pero ya!",se escucha decir a Claros que de forma inmediata comienza a cantar.