¡Me patearon en el piso! Tiktoker fue golpeado mientras mostraba el bloqueo en Colomi

Después de haber logrado recuperar su teléfono, el joven compartió las imágenes donde se muestra como una persona intenta jalarle el celular y se escuchan varias voces insultado al joven.

Sergio Vásquez, es un joven que regularmente utiliza la plataforma de Tik Tok mostrando las actividades que realiza, en esta oportunidad realizaba un viaje desde Santa Cruz hasta Cochabamba, pero se encontró con el bloqueo por parte de pobladores de Colomi que se instalaron en El Sillar.

“Pueden pasar a pie y tomar trasbordos, esta todo tapado, pueden pasar a pie y agarrar una moto, mucha gente quedó atrapado”, decía cuando un hombre vestido de verde se le acercó corriendo e intentó quitarle el celular, la imagen se vuelve borrosa y solo se escuchan algunos golpes e insultos.

VIDEO.

Mientras el joven pedía ayuda, trataba de explicar que él realizaba una transmisión en vivo, podo después llegan a soltarlo con la ayuda de otras personas y le piden apagar su celular.

“He sido brutalmente golpeado por una grupo de personas que están bloqueando acá en el Sillar a la altura de la Hidroeléctrica San José, he sido emboscado por aproximadamente 8 personas mientras yo hacía una trasmisión en vivo a través de la plataforma de Tik Tok, me han agarrado, me han puñeteado, me han votado al piso, me han quitado el teléfono, mi ojo está rojo e hinchado, me han golpeado y me han pateado, tengo heridas en el rostro y en la mano”, dice Sergio en otro video después de alejarse del conflicto.