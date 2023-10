Médico y auxiliar, acusados de negligencia médica, obtienen detención domiciliaria

Santa Cruz

Médico y enfermera auxiliar acusados de negligencia médica, obtuvieron detención domiciliaria y medidas sustitutivas.

La tarde de este viernes se realizó la audiencia de medidas cautelares del médico y la enfermera auxiliar, acusados de negligencia médica, en el parto de una mujer de 26 años que falleció debido a una hemorragia.

Un juez determinó detención domiciliaria con derecho a trabajo para ambos acusados.

“El juez determinó que existía probabilidad de autoría pero que ellos no representan una amenaza para la investigación por la tanto ha determinado darles libertad. Detención domiciliaria, pero en el día van a realizar su trabajo. Evidentemente como la clínica esta clausurada no podrán realizar sus actividades dentro de esa clínica, pero como son médicos pueden realizar sus actividades donde ellos vea hacerlo" explicó la defensa de los galenos, al salir de la audiencia.

¿Qué explicación dio el médico por la hemorragia que presentó Beatriz?

La familia de la víctima exigió justicia en el juzgado del Plan 3000 de El Mechero. Aseguraron que fue una mala praxis la que provocó la muerte de la joven madre.

Durante la audiencia, el médico acusado señaló que no existió una mala praxis y que la posición del bebé provocó que la joven presente hemorragia, argumentando que tras el parto, Beatriz pudo dar de amamantar a su bebé.

“Él explicó que fue una mala posición que la víctima ha tenido, pero no ha sido una negligencia de él, no fue culpa del doctor. Si no que ha sido una posición que ha tenido el bebé que al momento de salir provocó el desgarrado del útero y eso ha producido una hemorragia2 indicó la defensa.