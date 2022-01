Médicos: En dos semanas Bolivia podría registrar hasta 20 mil contagios diarios por Ómicron

Cargando...

Bolivia

Ante la presencia de la variante ómicron en territorio nacional, el Colegio Médico de Bolivia alerta que en dos semanas más, el país podría registrar entre 15.000 y 20.000 contagios diarios si el Gobierno no asume medidas para contener la propagación acelerada de infectados que se registra en las dos últimas semanas.



"Dentro de dos semanas podemos tener entre 15.000 y 20.000 casos diarios, sino tomamos las medidas", alertó el presidente del ente colegiado, Luis Larrea.



El galeno detalló que el departamento de Santa Cruz que es el más afectado por la cuarta ola debiera ingresar a una cuarentena rígida de siete días para frenar la ola de casos. Advirtió que entre 10 a 20 días, donde los contagios aumentarán de forma acelerada.



"Hemos hablado con laos presidente de todos los colegios departamentales, Santa Cruz en este momento debería ingresar a una cuarentena o encapsulamiento de siete días y los otros departamentos deberían ir a las restricciones de horario, como en el caso de Cochabamba, pedir a las autoridades que tomen en cuenta las recomendaciones. Los días sombríos para Bolivia se viene de aquí a 10 o 20 días, donde vamos a pasar los 15.000 o 20.000 casos", alertó.



El representante lamentó que a la fecha, los nosocomios siguen careciendo de equipamiento médico, recursos humanos e insumos de bioseguridad que dificultan la lucha de los galenos contra la pandemia.



Reveló que en el departamento cruceño hay al menos 500 profesionales en salud que se contagiaron del virus.



"Lastimosamente no hay equipos de bioseguridad, recursos humanos ni equipamientos. Se necesita infraestructura, no es posible que con esta explosión de casos se reduzca el personal de salud en vez de reforzar. Solo en Santa Cruz hemos tenido 500 bajas, La Paz y Cochabamba está en la misma situación", agregó.



El médico afirmó que el Gobierno debe reforzar las campañas de vacunación y además, consideró que es oportuno aplicar la cuarta dosis en el país.



"La cuarta dosis ya tiene que venir, hay que reforzar la vacunación, la aplicación de la tercera dosis y que la cuarta ya se esté en mayo", dijo.



El jueves, se reportó 11.002 nuevos infectados del virus y 40 fallecidos, la cifra es un nuevo pico que se registra en las dos últimas semanas desde que inicio la pandemia en el país.



El ministro de Salud, Jeyson Auza, confirmó este viernes la presencia de la variante ómicron en el país, aunque señaló que el informe "oficial" tiene que ser reportado por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).