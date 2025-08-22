Se vuelve a suspender la audiencia de Camacho por el caso 'Decretazo'

Por décima séptima ocasión, se suspenderá la audiencia de juicio oral del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en el marco del caso denominado 'Decretazo'.

La audiencia estaba prevista para este jueves 22 de agosto en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz, pero nuevamente no se concretará debido a que el gobernador no fue trasladado desde el penal de Chonchocoro, en La Paz.

El abogado defensor del gobernador, Martín Camacho, denunció públicamente la reiterada inacción del Régimen Penitenciario y la Procuraduría General del Estado.

"Para este inicio de juicio sería la décima séptima audiencia que se va a suspender porque es lo que va a suceder el día de mañana. Una vez más no se ha cumplido con la orden de traslado del gobernador desde la ciudad de La Paz hasta el tribunal de Santa Cruz", manifestó.

Camacho aseguró que la familia del gobernador incluso ofreció cubrir los gastos del traslado, incluyendo el de cinco escoltas, pero no obtuvieron respuesta oficial. “No se ha dado ninguna respuesta a esta solicitud, y nuevamente, por culpa del Régimen Penitenciario y la Procuraduría, se va a suspender la audiencia de juicio oral”, recalcó.

El jurista también criticó el silencio de los candidatos presidenciales que actualmente compiten por la segunda vuelta electoral, al considerar que no han asumido una postura firme respecto a la situación legal del gobernador.

“Es bastante cuestionable que los dos candidatos presidenciales pidan una posición de una persona que se encuentra secuestrada hace más de tres años, y ellos no den una posición respecto a la libertad de Luis Fernando Camacho", dijo.

En este contexto, recordó las recientes declaraciones del gobernador, quien desde su reclusión afirmó que no apoyará a ninguno de los dos candidatos que disputarán la presidencia en noviembre, en señal de protesta por la falta de acciones para garantizar su derecho a un juicio justo.

Mira la programación en Red Uno Play