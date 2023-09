Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un escalofriante incidente ocurrido la noche del miércoles 13 de septiembre, un delincuente encapuchado y armado irrumpió en un mini mercado ubicado en el Cuarto Anillo de la avenida Mutualista en la ciudad de Santa Cruz. de la Sierra, dejando a una niña de 11 años y a su madre aterrada por el traumático suceso.

El antisocial, quien encañonó a la menor, logró perpetrar el robo mientras los momentos de pánico quedaron registrados en las cámaras de seguridad del local. La madre de la víctima, Claudia Carballo, dio detalles sobre el angustiante episodio en el que su hija fue amenazada con un arma de fuego.

“Como estaba en silencio, le dije a mi hija que se quedara en la caja, pero el cliente entró y se sacó su producto. Yo noté que faltaban algunos productos en la heladera, por eso le pedí que se quedara atendiendo. Ella no me habló porque el delincuente entró y le pidió unos dulces. Generalmente, ella me avisa cuando son bastantes cosas, pero como solo le pidió pastillas, ella le entregó los dulces. Fue en ese momento que él la encañonó”, relató la madre, visiblemente afectada.

La niña reaccionó con valentía y siguió las indicaciones del delincuente, manteniendo sus manos en alto mientras se dirigía hacia su madre en el interior de la tienda. La madre de la víctima tomó acción inmediatamente y alertó a otras personas dentro del local, quienes salieron a pedir auxilio. El asaltante, sin embargo, continuó amenazando con su arma de fuego.

El malhechor logró llevarse todo el dinero de la caja y el teléfono celular de la madre. Según información proporcionada por la Policía, eran dos los asaltantes involucrados en el incidente, uno de los cuales ingresó a la tienda, mientras que el otro lo esperaba en una motocicleta afuera. Afortunadamente, la rápida acción de las autoridades permitió la aprehensión del delincuente que ingresó al establecimiento.

La madre de la víctima reveló que el delincuente identificado como Franz R.L., tras abandonar la tienda, cometió otro atraco, esta vez a una joven a quien le robó su teléfono celular. Sin embargo, gracias al rastreo del dispositivo móvil, las autoridades lograron ubicar al malhechor. “A las 22:30, llamaron a mi esposo desde mi teléfono informándole que habían detenido al delincuente. Aún no hemos recuperado el dinero que se llevaron”, lamentó la madre.

Finalmente, Claudia destacó el trauma que dejó este incidente en su hija. “Mi hija está asustada, hemos quedado con un trauma. No quiere dejarme sola en la tienda. Le digo que esté tranquila, pero me dice que no, que no quiere dejarme sola”, concluyó.