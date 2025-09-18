Milagroso escape: Mujer y su hija se salvan de morir atropelladas por un camión en Brasil

Un video viral captado por cámaras de seguridad en Brasil dejó a miles de personas con la respiración contenida. Las imágenes muestran el momento en que una madre y su hija pequeña se salvan milagrosamente de ser arrolladas por un camión de carga que perdió el control. El incidente, que pudo terminar en tragedia, ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la responsabilidad del conductor y el uso del celular.

El video, que fue ampliamente difundido en redes sociales, muestra a la mujer sentada en una banqueta alta con su hija, aparentemente esperando transporte, con el celular en la mano. Un camión, cargado con bloques de construcción, estaba estacionado cerca. De repente, el vehículo comienza a moverse en reversa sin que nadie estuviera al volante, dirigiéndose directamente hacia ellas.

Reacción instintiva que salva una vida

Las imágenes son impactantes. La mujer, vestida con una blusa naranja, se ve atrapada por la fuerza del camión, que la arrastra por las piernas y la hace caer debajo de la banqueta elevada. En un acto instintivo, logra girar su cuerpo y proteger su cabeza, evitando ser aplastada por las llantas del enorme vehículo. Un pequeño desnivel entre la banqueta y la calle le dio el espacio crucial para sobrevivir.

Mientras la madre lucha por su vida, la niña, asustada, corre hacia un muro cercano para ponerse a salvo. Segundos después, dos hombres se acercan rápidamente para auxiliar a la mujer, quien logra levantarse y sentarse, visiblemente aliviada y agradecida de haber sobrevivido.

A pesar de la nube de polvo y la rapidez del suceso, la mujer no parece tener heridas graves. El video es el único registro del accidente y se desconoce si la víctima sufrió algún tipo de lesión menor. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre el caso.

Vea el video:

